Серена Уильямс в 11-й раз вышла в финал "Уимблдона"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в финал турнира Большого шлема "Уимблдон".

В полуфинале соревнования 10-я ракетка мира нанесла поражение 54-й ракетке представительнице Чехии Барборе Стрыцовой – 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 59 минут.

В финале американка сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая ранее в 1/2 финала победила украинку Элину Свитолину.

Серена Уильямс является семикратной победительницей "Уимблдона" в женском одиночном разряде. При этом она еще три раза участвовала в финалах, но терпела поражения.

Халеп ранее выиграла один турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос" в 2018 году.