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Джокович вышел в полуфинал "Уимблдона"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович завоевал путевку в 1/2 финала турнира Большого шлема "Уимблдон".

В четвертьфинале соревнования он нанес поражение 23-й ракетке мира представителю Бельгии Давиду Гоффену со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.

Турнирная сетка выводит Джоковича в полуфинале на победителя пары Гидо Пелья (Аргентина) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).

На счету Джоковича 15 выигранных турниров Большого шлема, из них четыре раза - "Уимблдон".

теннис Уимблдон

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