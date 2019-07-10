Джокович вышел в полуфинал "Уимблдона"
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович завоевал путевку в 1/2 финала турнира Большого шлема "Уимблдон".
В четвертьфинале соревнования он нанес поражение 23-й ракетке мира представителю Бельгии Давиду Гоффену со счетом 6:4, 6:0, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.
Турнирная сетка выводит Джоковича в полуфинале на победителя пары Гидо Пелья (Аргентина) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).
На счету Джоковича 15 выигранных турниров Большого шлема, из них четыре раза - "Уимблдон".