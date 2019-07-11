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Украинка Свитолина проиграла румынке Халеп в полуфинале "Уимблдона"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в финал турнира Большого шлема "Уимблдон".

В матче 1/2 финала ее со счетом 6:1, 6:3 победила румынка Симона Халеп. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

В финале румынская спортсменка сыграет с победительницей пары Серена Уильямс (США) – Барбора Стрыцова (Чехия).

Для Элины Свитолины, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), это был первое участие в полуфиналах турнира Большого шлема. Что касается седьмой ракетки мира Халеп, ранее она выиграла один турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос" в 2018 году.

Счет по победам в личных встреч между Свитолиной и Халеп теперь равный – 4-4.

теннис Уимблдон

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