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Футболист сборной России Кудряшов перешел в клуб "Сочи"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Состав футбольного клуба "Сочи" пополнили нападающий сборной Армении Александр Карапетян и защитник национальной сборной России Федор Кудряшов, сообщила пресс-служба сочинского клуба.

"В минувшем сезоне россиянин выступал за турецкий "Истанбул Башакшехир", в составе которого провел восемь матчей и отметился одним забитым мячом. Карапетян перебрался в Сочи из люксембургского "Прогреса", где он играл последние два сезона. На счету форварда 40 забитых мячей в 47 встречах", - говорится в сообщении.

Оба являются игроками национальных сборных своих стран. Кудряшов провел за сборную России 30 игр и стал автором забитого мяча в недавнем матче с Сан-Марино. Карапетян провел за сборную Армении 8 игр и забил 4 мяча.

ФК "Сочи" - дебютант Российской премьер-лиги.

футбол Федор Кудряшов ФК Сочи РПЛ

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