"Ростов" выиграл у "Оренбурга" в первом туре РПЛ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" на своем поле в Ростове-на-Дону со счетом 2:1 победил соперников из "Оренбурга" в матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев отличились Эльдор Шомоуродов (11-я минута) и Алексей Ионов (42), в составе "Оренбурга" – Джордже Деспотович (49).

Вместе с "Уралом" (Екатеринбург) и "Спартаком" (Москва) "Ростов" входит в группу команд, набравших три очка. "Оренбург" очков пока не набрал.