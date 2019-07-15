Игорь Родионов-младший перешел в СКА

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Петербургский СКА подписал пробные контракты с форвардом Игорем Ларионовым и защитником Даниилом Миромановым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в понедельник.

"Оба хоккеиста в июле 2019 года приняли участие в лагере развития СКА. Пробные контракты будут действовать до 20 августа", - говорится в сообщении.

20-летний Ларионов является сыном двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР и трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Детройта" Игоря Ларионова. Ранее хоккеист выступал за клубы "Квебек", "Уинсор Спитфайрз", "Маскегон" и "Мэдисон Кэпиталс".

22-летний Мироманов в юношеском возрасте играл в канадских лигах, а затем вернулся в Россию, где выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Сочи" и в Высшей хоккейной лиге за "Дизель". В прошлом сезоне играл за чешское "Динамо" из Пардубице и "Манчестер" из ЕСHL.