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Российские синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева завоевали второе золото ЧМ

Они одержали победу в произвольной программе

Российские синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева завоевали второе золото ЧМ
Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева во время выступления в произвольной программе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева показали лучший результат и получили золото в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Их результат - 92,9667 балла.

Серебро завоевала итальянская пара Манила Фламини и Джорджо Минизини (91,8333), а бронзу - японцы Ацуси Абэ и Юми Адати (90,4000).

Ранее Мальцев и Гурбанбердиева одержали победу в технической программе.

Александр Мальцев Майя Гурбанбердиева

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