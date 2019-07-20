Российские синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева завоевали второе золото ЧМ
Они одержали победу в произвольной программе
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева показали лучший результат и получили золото в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Их результат - 92,9667 балла.
Серебро завоевала итальянская пара Манила Фламини и Джорджо Минизини (91,8333), а бронзу - японцы Ацуси Абэ и Юми Адати (90,4000).
Ранее Мальцев и Гурбанбердиева одержали победу в технической программе.