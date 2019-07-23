Саратовскому "Автодору" не разрешили сыграть в баскетбольном Кубке Европы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола (ФИБА) отклонила заявку саратовского "Автодора" на участие в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа в сезоне-2019/20.

"К сожалению, заявка БК "Автодор" была отклонена организаторами на основании статьи 5.2 Регламента турнира: "Отбор клубов базируется на спортивных результатах клубов в национальных чемпионатах. Только те клубы, которые финишировали не в нижней трети итоговой таблицы своих национальных чемпионатов в предыдущем сезоне, могут быть заявлены для участия в Кубке ФИБА-Европа", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.



"Таким образом, - отмечается в сообщении - в предстоящем сезоне "Автодор" сосредоточится на максимально успешном выступлении в Единой Лиге ВТБ, чтобы через год привычно вернуться на европейскую арену".

В предыдущем сезоне "Автодор" стал 11-м в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, а в розыгрыше Кубка Европы выбыл на стадии 1/8 финала.

Кубок Европы - второй по значимости клубный турнир Европы. Первый - Евролига. Победитель Кубка Европы получает право в следующем сезоне сыграть в Евролиге. В Евролигу можно попасть и другим путем: так, две лучшие команды Единой лиги ВТБ (сейчас это ЦСКА и "Химки") задействованы и здесь.