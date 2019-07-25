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Отыгравший четыре матча за сборную Франции Кабелль перешел в ФК "Краснодар"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" объявил о приобретении французского полузащитника Реми Кабелля.

"Краснодар" и "Сент-Этьен" (Франция) достигли соглашения о переходе в стан российского клуба атакующего полузащитника Реми Кабелля", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара" в четверг.

Помимо "Сент-Этьена" футболист отыграл во французских "Монпелье", "Арль-Авиньоне", "Марселе" и английском "Ньюкасле".

В сборной Франции дебютировал в мае 2014 года. В общей сложности он провел за национальную команду четыре игры. Все – в том же 2014 году.

футбол

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