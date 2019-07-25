Покинувший ФК "Спартак" Боккетти теперь будет играть в Италии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти продолжит карьеру в "Вероне"

Как сообщает пресс-служба итальянского ФК в четверг, соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.

32-летний футболист играл в "Спартаке" с 2013 по 2019 год, в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России

В 2015 году Боккетти на правах аренды выступал за "Милан".

Ранее он играл за казанский "Рубин" (2010 - 2012), с которым становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Также в его карьере были итальянские "Асколи", Виртус Ланчано", "Фронзиноне" и "Дженоа".