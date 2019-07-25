Поиск

Покинувший ФК "Спартак" Боккетти теперь будет играть в Италии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти продолжит карьеру в "Вероне"

Как сообщает пресс-служба итальянского ФК в четверг, соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.

32-летний футболист играл в "Спартаке" с 2013 по 2019 год, в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России

В 2015 году Боккетти на правах аренды выступал за "Милан".

Ранее он играл за казанский "Рубин" (2010 - 2012), с которым становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Также в его карьере были итальянские "Асколи", Виртус Ланчано", "Фронзиноне" и "Дженоа".

футбол

Новости по теме

Новости

Россия опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Кузнецова не сыграет на теннисном турнире в США из-за проблем с визой

Кузнецова не сыграет на теннисном турнире в США из-за проблем с визой

Французский футболист потребовал от ВАДА 13 млн фунтов за ошибку в допинг-тесте

В Токио презентованы медали Олимпиады-2020, сделанные из переработанных гаджетов

В Токио презентованы медали Олимпиады-2020, сделанные из переработанных гаджетов

Скончался российский боксер Дадашев, получивший травму на ринге

Скончался российский боксер Дадашев, получивший травму на ринге

Ефимова завоевала серебро ЧМ в заплыве на 100 м брассом

"Челси" победил "Барселону" в Японии

"Челси" победил "Барселону" в Японии

Тимофей Мозгов пропустит ЧМ по баскетболу

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Роналду не будут предъявлять обвинения по делу об изнасиловании

Роналду не будут предъявлять обвинения по делу об изнасиловании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');