"Спартак" осудил действия ОМОНа против своих болельщиков в Ростове

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" призвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) расследовать действия сотрудников полиции и ОМОНа после матча "Ростов" - "Спартак", который состоялся накануне в Ростове, сообщает в воскресенье пресс-служба клуба.

Как отметили в пресс-службе, "Спартак" ознакомился с имеющимися на текущий момент данными и показаниями свидетелей инцидента с участием своих болельщиков, случившегося в подтрибунном помещении гостевого сектора "Ростов Арены".

"Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины", - говорится в его заявлении.

"Мы понимаем, что местные правоохранительные органы имели намерение задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2 тыс. человек более чем на полчаса после завершения матча", - отметили в "Спартаке".

В футбольном клубе уверены, что "именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям".

В "Спартаке" подчеркнули, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, и осудили действия местной полиции.

Клуб призвал Лигу разобраться в инциденте и сделать соответствующие выводы. Он выразил надежду, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных ситуаций.

В воскресенье член комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что намерен проверить законность жестких мер ОМОНа в Ростове в отношении болельщиков "Спартака". Так же он выложил ссылку на видео, на котором ОМОН избивает фанатов.

В свою очередь в РПЛ сообщили, что ряд болельщиков "Спартака" в ходе субботнего матча неоднократно использовал пиротехнику, часть которой была брошена в сторону стюардов. Как рассказали в Российской премьер-лиге, после игры полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей, фанатов, использовавших ее, задержали. Отмечается, что была совершена попытка отбить их, произошла потасовка. Инцидент локализовали с помощью ОМОНа.

В Росгвардии со своей стороны заявили, что во время игры в Ростове были задержаны восемь человек и переданы сотрудникам полиции. В службе также сказали, что на матче болельщики одной из команд зажигали файеры и петарды.

Матч "Ростов" - "Спартак" закончился вничью - 2:2.