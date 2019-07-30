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"Рубин" выиграл у "Ахмата" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Рубина" одержали победу над грозненским "Ахматом" в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла в понедельник в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на свой счет записал нападающий Видар Кьяртанссон, отличившийся на 73-й минуте.

После этой победы "Рубин" с семью очками поднялся на третью строчку турнирной таблицы, "Ахмат" с тремя очками занимает 13-е место.

Единоличным лидером является "Зенит" (Санкт-Петербург), выигравший все три встречи (9 очков).

футбол РПЛ ФК Ахмат ФК Рубин

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