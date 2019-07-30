Футболист "Спартака" Фернандо перешел в китайский клуб

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Фернандо продолжит карьеру в Китае.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", бразилец перешел в "Бэйцзин Гоань".

"Спартак" и "Бэйцзин Гоань" согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб", - говорится в сообщении.

За "Спартак" Фернандо выступал с 2016 года, провел за клуб 98 матчей и забил 12 мячей. В 2017 году стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.