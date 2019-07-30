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Главный тренер оценил триумф российских пловцов на ЧМ на 7 из 10

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по плаванию находится в состоянии глубокого удовлетворения отечественных пловцов на ЧМ по водным видам спорта, но эйфории нет, заявил наставник команды Сергей Чепик.

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"Мое мнение: реализовались на 70 процентов. Если брать по десятибалльной системе, то - семь баллов. Были упущения в процессе подготовки", - сказал Чепик на пресс-конференции в Москве во вторник.

"Конечно, общее состояние глубокого удовлетворения, но нет эйфории. Мы понимаем, что впереди самый трудный участок пути, когда к тебе приковано самое высокое внимание. Надо добавить то, что еще можно добавить по максимуму", - отметил он.

В свою очередь, глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что результаты российских пловцов на ЧМ оправдались процентов на 80.

"Результат, безусловно, хороший. Мы, наверное, никогда не прогнозируем точного числа медалей, но на них надеемся. Процентов на 80 наши надежды оправдались", - сказал Сальников.

"Я очень порадовался выступлениям наших ребят, город их достижениями. Отрадно, что молодые ребята ворвались в элиту плавания и не дрогнули", - отметил он.

Российские пловцы завоевали на ЧМ 16 наград: три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых. Это - наилучший показатель в истории сборной РФ.

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Больше всего медалей в соревнованиях по плаванию на ЧМ-2019 у команды США - 27 (14, 8, 5).

Из россиян золото в плавании на ЧМ выиграли Антон Чупков (200 м брассом с мировым рекордом), Юлия Ефимова (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине).

ЧМ-2019 по водным видам спорта прошел в Кванджу с 12 по 21 июля. В общей сложности сборная России заработала 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей и стала третьей в медальном зачете. Из 12 наград высшего достоинства россияне девять завоевали в синхронном плавании, три - в плавании.

Первое место заняла сборная Китая, у которой 16 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые. Второй стала команда США (15, 11, 10).

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