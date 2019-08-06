Егор Титов оценил шансы "Краснодара" на успех с "Порту" в Лиге чемпионов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ничья в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с португальским "Порту" будет для "Краснодара" неплохим результатом, считает экс-футболист сборной России и московского "Спартака", ныне - эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Егор Титов.

"Краснодар" сегодня не та команда, которую мы привыкли видеть. Раньше "Краснодар" устанавливал полный контроль над мячом, владение зашкаливало даже по меркам Европы. Бывало, дома и 70 на 30, и даже больше. Но всё-таки уход двух ключевых полузащитников, речь о Перейре и Каборе, не мог не сказаться. Плюс ещё и Газинский пока не может помочь", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Сейчас удалось посмотреть "Краснодар" на уровне хорошей европейской команды, коей является "Зенит". Проблемы были видны у краснодарцев, "Зенит" смотрелся предпочтительнее. Пока новички "Краснодара" не могут понять, как им нужно действовать. Нужно время. Возвращение Газинского может помочь. У "Порту" почти всё время хорошо складываются отношения с нашими клубами. Разве что "Зениту" как-то удавалось успешно сыграть. Гол Кержакова был в Порту. Там даже победили", - отметил эксперт.

"Легко "Краснодару" не будет, но, в то же время, у "Порту" тоже много изменений. Ушли Милитао, Эррера, Браими. Много перестановок. К тому же, не будем забывать, что португальцы ещё ни одного матча в сезоне не провели. Здесь "Краснодар" может иметь преимущество в плане тонуса. Рисковать в первой игре никто не будет. "Краснодару" неплохо было бы сделать задел, но и ничья будет неплохим результатом. Болельщики должны помочь команде Мусаева (главного тренера "Краснодара" - ИФ)", - подчеркнул Титов.

7 августа "Краснодар" сыграет с "Порту" дома, ответная игра пройдет в Португалии 13 августа. Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф, где будут разыграны путевки в групповую стадию. Соперником здесь будет победитель пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).

Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов. Для "Краснодара" сезон-2019/20 - дебютный в главном клубном турнире Европы.

Еще два российских клуба - чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.