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"Спартак" и "Динамо" оштрафованы на 400 тысяч рублей по итогам дерби

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московские клубы за различные нарушения болельщиков во время матча этих команд в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, "Спартак" оштрафован в общей сложности на 210 тысяч рублей.

"На трибуне присутствовали несогласованные и оскорбительные баннеры со стороны болельщиков "Спартака". За это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также "Спартак" получил штраф в 80 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники – шести шашек и двух файеров. Помимо этого, болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения – клуб получил штраф в 30 тысяч", – приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

В свою очередь, "Динамо" оштрафовано на 195 тысяч рублей.

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"Болельщики этого клуба вывесили несогласованный баннер, клуб оштрафован на 25 тысяч рублей. Болельщики "Динамо" использовали семь стробоскопов, два из них упали на нижний ярус трибуны без зрителей. За использование и бросание пиротехники "Динамо" 150 тысяч рублей. Кроме этого, болельщики бело-голубых также скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

Матч "Спартак" – "Динамо" прошел на поле спартаковского стадиона "Открытие Арена" в субботу. Активные действия фанатов не помогли командам провести хотя бы один гол: игра завершилась со счетом 0:0. При этом "Спартак" продолжительную часть матча провел в меньшинстве: незадолго до конца первого тайма красную карточку за грубый фол получил нападающий Эсекьель Понсе.

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