"Спартак" и "Динамо" оштрафованы на 400 тысяч рублей по итогам дерби

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московские клубы за различные нарушения болельщиков во время матча этих команд в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, "Спартак" оштрафован в общей сложности на 210 тысяч рублей.

"На трибуне присутствовали несогласованные и оскорбительные баннеры со стороны болельщиков "Спартака". За это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также "Спартак" получил штраф в 80 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники – шести шашек и двух файеров. Помимо этого, болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения – клуб получил штраф в 30 тысяч", – приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

В свою очередь, "Динамо" оштрафовано на 195 тысяч рублей.

"Болельщики этого клуба вывесили несогласованный баннер, клуб оштрафован на 25 тысяч рублей. Болельщики "Динамо" использовали семь стробоскопов, два из них упали на нижний ярус трибуны без зрителей. За использование и бросание пиротехники "Динамо" 150 тысяч рублей. Кроме этого, болельщики бело-голубых также скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

Матч "Спартак" – "Динамо" прошел на поле спартаковского стадиона "Открытие Арена" в субботу. Активные действия фанатов не помогли командам провести хотя бы один гол: игра завершилась со счетом 0:0. При этом "Спартак" продолжительную часть матча провел в меньшинстве: незадолго до конца первого тайма красную карточку за грубый фол получил нападающий Эсекьель Понсе.