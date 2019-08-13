В число отстраненных российских штангистов попали победители ЧМ и ЧЕ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Победители и призеры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр вошли в список россиян, о временной дисквалификации которых Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила во вторник.

Как сообщается на сайте федерации, временно отстранены двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый олимпийский призер Руслан Албегов; двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира Давид Беджанян и Олег Чен, чемпионка мира и Европы Тина Туриева, призер чемпионата Европы Егор Климонов.

Срок действия дисквалификации каждого из этих спортсменов отсчитывается с 12 августа 2019 года. Как отмечается в заявлении, если будет установлено, что спортсмен не нарушал антидопинговые правила, соответствующее решение также будет опубликовано.

Как сообщалось во вторник, нарушения российскими тяжелоатлетами антидопинговых правил были выявлены в ходе перепроверки данных из московской антидопинговой лаборатории.

В конце апреля стало известно, что пробы из московской антидопинговой лаборатории были переданы Всемирному антидопинговому агентству. Они были доставлены для изучения в одну из аккредитованных WADA лабораторий за пределами России. Впоследствии данные передавались в международные спортивные федерации.