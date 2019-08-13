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В число отстраненных российских штангистов попали победители ЧМ и ЧЕ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Победители и призеры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр вошли в список россиян, о временной дисквалификации которых Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила во вторник.

СпортПять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допингПять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допингЧитать подробнее

Как сообщается на сайте федерации, временно отстранены двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый олимпийский призер Руслан Албегов; двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира Давид Беджанян и Олег Чен, чемпионка мира и Европы Тина Туриева, призер чемпионата Европы Егор Климонов.

Срок действия дисквалификации каждого из этих спортсменов отсчитывается с 12 августа 2019 года. Как отмечается в заявлении, если будет установлено, что спортсмен не нарушал антидопинговые правила, соответствующее решение также будет опубликовано.

Как сообщалось во вторник, нарушения российскими тяжелоатлетами антидопинговых правил были выявлены в ходе перепроверки данных из московской антидопинговой лаборатории.

В конце апреля стало известно, что пробы из московской антидопинговой лаборатории были переданы Всемирному антидопинговому агентству. Они были доставлены для изучения в одну из аккредитованных WADA лабораторий за пределами России. Впоследствии данные передавались в международные спортивные федерации.

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