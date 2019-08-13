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Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг

Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пять россиян за нарушения антидопинговых правил.

Как сообщается в релизе организации, нарушения были выявлены в ходе перепроверки данных из московской антидопинговой лаборатории. Имена спортсменов не сообщаются.

"IWF сожалеет об этих выявленных случаях употребления допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Мы без всякого удовлетворения отмечаем, что тяжелая атлетика была далеко не единственным видом спорта, который пострадал от нарушений, выявленных в России осведомителями, СМИ и Всемирным антидопинговым агентством", - сказал глава IWF Тамаш Аян.

"Однако мы можем быть удовлетворены тем, что IWF еще раз продемонстрировала нашу решимость защищать чистый спорт и продвигать чистых спортсменов", - добавил он.

В конце апреля стало известно, что пробы из московской антидопинговой лаборатории были переданы Всемирному антидопинговому агентству. Они были доставлены для изучения в одну из аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством лабораторий за пределами России. Впоследствии данные передавались в международные спортивные федерации.

Ранее из-за допингового скандала сборная России по тяжелой атлетике была отстранена от участив в Олимпиаде-2016.

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