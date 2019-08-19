Российский теннисист Даниил Медведев впервые стал пятой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев в финальном матче теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник.

Таким образом, российский теннисист улучшил свои позиции на три ступени, что произошло благодаря его триумфальному выступлению на турнире серии Masters в Цинциннати (США).

Возглавляет рейтинг по-прежнему Новак Джокович (Сербия), которого Медведев победил в полуфинале турнира в Цинциннати. В топ-10 также присутствуют Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев (Германия), Кеи Нисикори (Япония), Стефанос Циципас (Греция), Карен Хачанов (Россия), Роберто Баутиста Агут (Испания).

В первой сотне из россиян, помимо Медведева и Хачанова, присутствует Андрей Рублев. Он поднялся сразу на 23 строчки и теперь занимает 47-е место. На турнире в Цинциннати Рублев дошел до четвертьфинала (по пути одолев Федерера), где уступил Медведеву.