У футболиста ЦСКА Ефремова выявлен разрыв двух связок коленного сустава

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полузащитнику московского ФК ЦСКА Дмитрию Ефремову предстоит операция на колене, сообщает пресс-служба клуба во вторник.

"Сегодня утром полузащитник Дмитрий Ефремов, получивший травму колена в матче со "Спартаком", прошел обследование в одной из московских клиник. Оно выявило у игрока разрыв двух связок правого коленного сустава - медиальной и передней крестообразной. В ближайшее время игроку предстоит операция", - говорится в сообщении.

Футболист получил травму в первом тайме матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - ЦСКА и на 22-й минуте был заменен на японца Такуму Нисимуру.

Игра прошла на стадионе "Открытие Арена" в понедельник и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.