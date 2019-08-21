Защитник Круговой подписал контракт с "Зенитом", но продолжит играть за "Уфу"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с защитником "Уфы" Данилом Круговым.

"Контракт с игроком рассчитан на пять лет", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Данил Круговой заключил контракт с "Зенитом"!



Сине-бело-голубые и "Уфа" достигли соглашения о переходе защитника.



Подробнее о контракте: https://t.co/gPu3WqLzig pic.twitter.com/WKwBf0rBOG — ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 21 августа 2019 г.

Межу тем, Круговой доиграет сезон в "Уфе", но уже на правах аренды.

Данил Круговой, добро пожаловать в ФК "Уфа"!



Защитник питерского "Зенита" Данил Круговой на правах аренды продолжит карьеру в "Уфе" 😝 pic.twitter.com/k450iLUQ0K — ФК УФА (@UfaFc) 21 августа 2019 г.

Круговой является воспитанником петербургского футбола. В 2015 году он дебютировал в составе молодежной команды "Зенита" и за два сезона принял участие в 31 матче.

Первый матч в ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй по значимости дивизион в российском футболе) в составе "Зенита"-2 защитник сыграл 9 ноября 2016 года против "Тюмени". Всего на его счету в составе "Зенита-2" 26 игр и один гол.

В июле 2018 года футболист перешел в "Уфу", в основном составе которой отыграл девять матчей и забил один мяч.