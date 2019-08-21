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ИААФ дисквалифицировала российского ходока Бакулина на восемь лет

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировала бронзового призера и чемпиона России в спортивной ходьбе Сергея Бакулина на восемь лет за нарушения антидопинговых правил, сообщает Athletics Integrity Unit.

Отмечается, что анализы 32-летнего спортсмена указывают на его манипуляции с кровью.

Срок действия дисквалификации Бакулина отсчитывается с 3 апреля 2019 года по 2 апреля 2027 года. Аннулированы его результаты выступлений с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года.

Это не первая дисквалификация для Бакулина. В январе 2015 года он был отстранен на три года и два месяца.

Чемпионом России Бакулин становился в 2009 году, бронзовым призером ЧЕ – в 2010г.

легкая атлетика допинг

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