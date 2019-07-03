Российский бегун Нургалиев дисквалифицирован на два года за допинг

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало виновным легкоатлета Ильяса Нургалиева в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) спортсмен дисквалифицирован на два года. Половина этого срока, впрочем, уже почти прошла: его начало отсчитывается с 10 августа 2018 года.

Нургалиев специализируется в беге на длинные дистанции. Проба была взята 21 июля 2018 года на чемпионате России по легкой атлетике в Казани. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные после этой даты.