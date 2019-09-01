"Спартак" - "Зенит". Онлайн
Команды встречаются в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги
Матч проходит на поле стадиона "Открытие Арена" в Москве
Нарушил "Зенит" правила при подаче с углового
Право на угловой заработал "Зенит".
Отменил судья гол! Счет 0:0! Ничья, товарищи!
Хотя... Судья побежал смотреть видеоповтор, есть намек на то, что Бакаев перед ударом коснулся мяча рукой
А вот и гол в матче! "Спартак" вышел вперед! Вратарь Лунев кулаком выбил мяч после навеса со штрафного слева, а Зелемхан Бакаев с линии штрафной пробил в створ! От рикошета мяч влетел в ворота, голкипер не смог зацепиться за мяч! Бакаев побежал праздновать гол к тренеру! 1:0 в пользу "Спартака"!
"Спартак" - "Зенит". 1:0
Разыграли спартаковцы атаку в штрафной "Зенита", а мяч же долетел до рук вратаря.
Шюррле перекинул мяч через стенку, мяч приземлился на сетке ворот сверху!
Оздоев сбил спартаковца Бакаева у полукруга штрафной площади "Зенита". Он получил желтую за (видимо) споры с арбитром. Для "Спартака" хороший шанс забить со штрафного
Мяч в воротах "Зенита"! Но после свистка из-за положения "вне игры"
Гулиев бил по воротам "Зенита" чуть ли не с центра поля, но все же заработал хотя бы угловой
Удар по воротам "Спартака" издали низом! Мяч после рикошета летел низом мимо ворот, но голкипер Максименко все же поймал.
Право на штрафной зарабатывает "Зенит" на левом фланге атаки
Опасная атака "Спартака". Удар Зобнина издали пришелся на спину зенитовца Ракицкого
Пошел "Зенит" в контратаку при подаче с углового, ее прервал Айртон, за что получил желтую карточку
Угловой сейчас будет у ворот "Зенита"
Удар Бакаева с угла штрафной по воротам "Зенита"! Мяч в руках у вратаря!
Контратака "Зенита"! Дзюба получил мяч на линии штрафной от Ригони и без помех пробил! Мимо!
А вот и перспективная атака "Спартака": Гулиев приблизился с мячом к линии штрафной и пробил низом. Вратарь "Зенита" Лунев понимал, что мяч летит мимо, и не стал его ловить
Иванович пробил по воротам "Спартака" - мимо
"Зенит" заработал право на угловой
У "Спартака" седня появился новый новичок
"Спартак" приобрел чешского полузащитника Крала за 12 млн евро https://t.co/AfJYnCCU09— Интерфакс (@interfax_news) 1 сентября 2019 г.
Подача в штрафную "Спартака" - удалось москвичам выбить мяч за боковую
Уже на третьей минуте желтая карточка: спартаковец Гулиев предупрежден за грубый фол, прямой ногой въехал в ногу Смольникову
"Зенит" за полторы минуты мячом владел больше, да и сейчас на половине поля "Спартака" находится
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Матч начался!
Команды вышли! на поле!
Перед сегодняшней игрой "Спартак" недосчитался Мирзова
📰 О травме Мирзова— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 сентября 2019 г.
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов не попал в заявку на сегодняшний матч против «Зенита» из-за травмы.
Подробнее: https://t.co/yH0RpX0C4w#СпартакЗенит
Главный судья матча - дмитровчанин Виталий Мешков. На игре будет задействована система ВАР (система видеопомощи арбитрам)
Мы поинтересовались у Егора Титова, каков его прогноз на игру. И вот что он сказал:
У команд по 14 очков, они входят в лидирующую группу чемпионата! По 17 набрали "Краснодар" и "Ростов", но и провели на игру больше. А перед этим туром у пяти команд-лидеров было по 14 очков! Красавцы!
А вот как выглядит составе "Зенита"!
Стартовый состав сине-бело-голубых на битву — матч #СпартакЗенит! pic.twitter.com/4M6Havfmpn— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 1 сентября 2019 г.
Стартовый состав "Спартака"!
😎💪🏻 Наш состав на матч #СпартакЗенит#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/i5DfrCahky— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 сентября 2019 г.
Матч пройдет сегодня в Москве и стартует в 19:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча восьмого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом"!
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