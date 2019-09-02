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Первый канал покажет матчи сборной России по футболу против Шотландии и Казахстана

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Первый канал будет вести прямую трансляцию отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года сборной России, которая сыграет с Шотландией и Казахстаном, сообщает пресс-служба телеканал.

Россияне встретятся с шотландцами 6 сентября в Глазго (матч начнется в 21:45 по московскому времени). Как сообщает пресс-служба "Матч ТВ", этот поединок будет транслироваться и на телеканале "Матч ПРЕМЬЕР".

Поединок Россия - Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде и также начнется в 21:45 мск. Эту игру, кроме Первого канала, покажет "Матч ТВ" и "Матч ПРЕМЬЕР".

Сборная России выступает в группе I, где занимает второе место (9 очков), пропустив вперед Бельгию (12).

Россия выиграла у Кипра 1:0, у Казахстана 4:0, разгромила Сан-Марино 9:0 и уступила бельгийцам на их поле 1:3.

футбол сборная России Евро-2020

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