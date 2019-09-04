Поиск

Наставник женского гандбольного ЦСКА доволен дебютом команды в Суперлиге

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА (Москва) Ян Лесли поблагодарил своих подопечных за самоотдачу, проявленную в дебютном для новой команды матче против звенигородской "Звезды".

СпортЖенский гандбольный ЦСКА появился в России, проект поддержит АкинфеевЧитать подробнее

"Мы провели всего лишь одну игру и не стоит спешить с выводами. Я очень благодарен девушкам за матч против "Звезды", они знали, что это будет непростой поединок. Кроме того, в нашем составе отсутствовало сразу четыре игрока, и мы надеемся, что в скором времени кто-то из них сумеет вернуться в строй", - сказал Лесли "Интерфаксу".

"В первые месяцы ЦСКА будет допускать ошибки, это нормальный процесс для совершенно новой команды", - отметил он.

Матч ЦСКА против "Звезды" прошел 1 сентября на площадке армейского клуба и завершился со счетом 22:14 в пользу хозяек. Это была игра первого тура Суперкубка России.

Следующий соперник ЦСКА – команда "Уфа-Алиса", с ней московская команда дома сыграет 6 сентября (начало - 19:00 мск) на домашней арене УСЗ "Игровой".

"Матчи против таких клубов, как "Уфа-Алиса", должны помочь девушкам набраться уверенности и наладить взаимопонимание между собой", - сказал Ян Лесли.

О создании женского гандбольного клуба ЦСКА было объявлено в июне нынешнего года. В ближайшем сезоне московская команда выступит в российской Суперлиге. Главным тренером ЦСКА назначен датский специалист, экс-наставник команды "Ростов-Дон" Ян Лесли, приводивший ростовчанок к чемпионству.

гандбол

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 4 сентября

Медведев впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Первый канал покажет матчи сборной России по футболу против Шотландии и Казахстана

Россия победила Южную Корею и вышла в следующий этап КМ по баскетболу

Глава РПЛ попросил фанатов меньше использовать пиротехнику на матчах

Глава РПЛ попросил фанатов меньше использовать пиротехнику на матчах

Вавринка прошел Джоковича и сыграет с Медведевым в четвертьфинале US Open

Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" победил "Спартак" в РПЛ

"Зенит" победил "Спартак" в РПЛ
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" - "Зенит". Онлайн

"Спартак" - "Зенит". Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');