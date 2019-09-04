Наставник женского гандбольного ЦСКА доволен дебютом команды в Суперлиге

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА (Москва) Ян Лесли поблагодарил своих подопечных за самоотдачу, проявленную в дебютном для новой команды матче против звенигородской "Звезды".

"Мы провели всего лишь одну игру и не стоит спешить с выводами. Я очень благодарен девушкам за матч против "Звезды", они знали, что это будет непростой поединок. Кроме того, в нашем составе отсутствовало сразу четыре игрока, и мы надеемся, что в скором времени кто-то из них сумеет вернуться в строй", - сказал Лесли "Интерфаксу".

"В первые месяцы ЦСКА будет допускать ошибки, это нормальный процесс для совершенно новой команды", - отметил он.

Матч ЦСКА против "Звезды" прошел 1 сентября на площадке армейского клуба и завершился со счетом 22:14 в пользу хозяек. Это была игра первого тура Суперкубка России.

Следующий соперник ЦСКА – команда "Уфа-Алиса", с ней московская команда дома сыграет 6 сентября (начало - 19:00 мск) на домашней арене УСЗ "Игровой".

"Матчи против таких клубов, как "Уфа-Алиса", должны помочь девушкам набраться уверенности и наладить взаимопонимание между собой", - сказал Ян Лесли.

О создании женского гандбольного клуба ЦСКА было объявлено в июне нынешнего года. В ближайшем сезоне московская команда выступит в российской Суперлиге. Главным тренером ЦСКА назначен датский специалист, экс-наставник команды "Ростов-Дон" Ян Лесли, приводивший ростовчанок к чемпионству.