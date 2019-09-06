Стали известны финалистки US Open

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американка Серена Уильямс и представительница Канады Бьянка Андрееску завоевали путевки в финал проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open в женском одиночном разряде.

В 1/2 финала Уильямс победила украинку Элину Свитолину – 6:1, 6:3. Что касается Андрееску, она взяла верх над швейцарской Белиндой Бенчич – 7:6 (7:3), 7:5.

Финал пройдет в субботу. Ранее соперница в официальных матчах встречались один раз – 11 августа в финале турнира в Торонто. При счете 1:3 в первом сете Уильямс отказалась от дальнейшей борьбы; турнир выиграла Андрееску.

Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде; US Open выигрывала шесть раз. Андрееску до US Open-2019 дальше второго раунда на турнирах Большого шлема не проходила.

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.