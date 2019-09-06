Поиск

Стали известны финалистки US Open

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американка Серена Уильямс и представительница Канады Бьянка Андрееску завоевали путевки в финал проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open в женском одиночном разряде.

В 1/2 финала Уильямс победила украинку Элину Свитолину – 6:1, 6:3. Что касается Андрееску, она взяла верх над швейцарской Белиндой Бенчич – 7:6 (7:3), 7:5.

Финал пройдет в субботу. Ранее соперница в официальных матчах встречались один раз – 11 августа в финале турнира в Торонто. При счете 1:3 в первом сете Уильямс отказалась от дальнейшей борьбы; турнир выиграла Андрееску.

Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде; US Open выигрывала шесть раз. Андрееску до US Open-2019 дальше второго раунда на турнирах Большого шлема не проходила.

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.

теннис US Open

Новости по теме

Новости

Определились все полуфиналисты US Open

Определились все полуфиналисты US Open

Что случилось этой ночью: среда, 4 сентября

Медведев впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Первый канал покажет матчи сборной России по футболу против Шотландии и Казахстана

Россия победила Южную Корею и вышла в следующий этап КМ по баскетболу

Глава РПЛ попросил фанатов меньше использовать пиротехнику на матчах

Глава РПЛ попросил фанатов меньше использовать пиротехнику на матчах

Вавринка прошел Джоковича и сыграет с Медведевым в четвертьфинале US Open

Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" победил "Спартак" в РПЛ

"Зенит" победил "Спартак" в РПЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');