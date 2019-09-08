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Первый канал в прямом эфире покажет финал US Open Медведев-Надаль

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Первый канал в прямом эфире покажет финал турнира Большого шлема US Open с участием российского теннисиста Даниила Медведева и второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала, прямая трансляция финального матча Открытого чемпиона США по теннису начнется в 23 часа по московскому времени.

Медведев вышел в финал проходящего в Нью-Йорке турнира, обыграв в полуфинале представителя Болгарии Грегора Димитрова - 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

Ранее Медведев в финалах турниров Большого шлема еще не играл. В случае победы в финале Медведев станет вторым россиянином, которому удалось выиграть US Open в мужском одиночном разряде. Первым в 2000 году стал Марат Сафин.

теннис US Open Первый канал

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