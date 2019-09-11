"Матч ТВ" покажет игры ЧМ по регби с участием сборной России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Матч ТВ" приобрел права на трансляции матчей чемпионата мира по регби в Японии.

20 сентября телеканал покажет матч открытия ЧМ Япония - Россия, говорится в сообщении пресс-службы "Матч ТВ". Начало - 13:15 мск.

ЧМ пройдет с 20 сентября по 2 ноября. Борьбу за главный трофей - Кубок Уильяма Вебба Эллиса - поведут 20 сильнейших сборных планеты.

Рекордсменом по числу достижений является сборной Новой Зеландии, выигравшая ЧМ три раза. Она - действующий чемпион мира.

Помимо Японии, соперниками россиян по групповому этапу будут национальные команды Самоа (с ней сборная России сыграет 24 сентября), Ирландии (3 октября) и Шотландии (9 октября).

Сборная России в текущем рейтинге Международного совета регби занимает 20-е место. В Кубке мира она участвовала один раз: в 2011 году в Новой Зеландии. Тогда она заняла последнее, пятое место в своей группе.