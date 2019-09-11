Яшин и Касатонов высоко оценили назначение Ларионова в штаб сборной России по хоккею

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Игорь Ларионов принесет огромную пользу сборной России по хоккею в качестве советника главы штаба национальной команды, считает чемпион мира-1993 Алексей Яшин.

"Игорь – великий в прошлом хоккеист, настоящий профессионал, хороший друг и очень порядочный человек. Он часто бывает на играх НХЛ, много общается с нашими ребятами, выступающими за океаном. Игорь обладает огромным опытом, и я уверен, что принесет огромную пользу для сборной России. Уверен, что руководство ФХР сделало правильный шаг, пригласив Игоря", - сказал Яшин "Интерфаксу".

Аналогичную оценку назначению дал и партнер Ларионова по ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов.

"Хотелось бы поздравить Игоря с новой должностью. Это отличное и правильно решение - как для Игоря, так и для федерации. Бесспорно, назначение Игоря принесет пользу нашему хоккею, нашей сборной", - сказал Касатонов "Интерфаксу".

"Все мы отлично знаем насколько профессионально Игорь подходит к своей работе. Было это и в то время, когда он являлся действующим игроком, и сейчас, когда он является функционером. На последнем чемпионате мира он был в роли комментатора, было очень интересно его слушать, но все же это немного не его. Назначение на должность советника главы штаба сборной России, это, бесспорно, огромный шаг вперед", - отметил бывший защитник.

О назначении двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Ларионова советником главы штаба сборной России сообщалось накануне.

В Федерации хоккея России (ФХР) подтвердили, что приглашение Ларионова - личная инициатива вице-президента ФХР Романа Ротенберга. Некоторое время назад Ларионов был генеральным менеджером СКА, правда, еще до появления Ротенберга в клубе. Эксперты отмечают, что тогда Ларионов запомнился сотрудникам петербургского клуба, прежде всего, как порядочный человек и профессионал, который делал свою работу честно и не пытался научить всех вокруг делать их собственную работу. Его назначение в штаб сборной России оценивается как главный трансфер сезона в российском хоккее.

Сообщается, что помимо занятости со сборными командами России, Ларионов будет работать над развитием национальной программой подготовки хоккеистов ФХР, используя большой опыт заокеанской карьеры (в частности, трудился в НХЛ в агентском бизнесе).

Помимо Ларионова, при нынешнем руководстве ФХР в федерации задействованы и другие именитые специалисты. С юниорскими сборными с недавних пор работает тренер-методист Владимир Попов (участник Суперсерии-1972), много лет работавший тренером в ЦСКА и молодежной сборной России. При его участии юниорские сборные России завоевали золото и бронзу Кубка Глинки/Гретцки, золото Мирового кубка вызова, серебро юниорского чемпионата мира.

Кроме того, недавно в ФХР появился звездный вратарь Николай Хабибулин, который будет работать с голкиперами системы сборных.