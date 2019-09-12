Бегун Ильин дисквалифицирован на четыре года за допинг

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский бегун из Чувашии Олег Ильин, специализирующийся в кроссе, отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), срок наказания спортсмена начинается с 26 июля 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 10 июля 2019 года.

В пробе Ильина, взятой на Всероссийских соревнованиях по кроссу общества "Динамо" 10 июля 2019 года, был обнаружен ЭПО.