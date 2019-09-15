ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче девятого тура РПЛ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА со счетом 2:0 на выезде обыграл "Тамбов" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 72-й минуте встречи у хозяев был удален полузащитник Валерий Чуперка. В составе москвичей отличились Кристиан Бистрович на 84-й минуте и Хердур Магнуссон на 94-й минуте.

Благодаря этой победе столичный клуб поднялся на вторую строчку чемпионата России (19 очков). Тамбов с пятью очками остался на последнем месте в турнирной таблице.