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Матч "Зенит" - "Рубин" начнется с минуты молчания в память о Риксене

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" и "Рубина" перед матчем 10-го тура РПЛ почтут минутой молчания память ушедшего из жизни Фернандо Риксена.

"Субботний матч с "Рубином" начнется с минуты молчания в память об игроке", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

О кончине Риксена сообщалось в среду.

Риксен с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

Воспитанник голландского футбола, на профессиональном уровне Риксен выступал за "Фортуну", "АЗ", "Глазго Рейнджерс" и "Зенит".

За три года в составе петербуржцев Риксен провел 45 матчей, в которых отметился двумя мячами и двумя результативными передачами. Вместе с "Зенитом" он завоевал три трофея - Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

футбол Фернандо Риксен

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