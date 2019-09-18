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Назван стартовый состав "Локомотива" на матч с "Байером"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб московского ФК "Локомотив" определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "Байера".

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", с первых минут в его составе на поле будут присутствовать следующие игроки: Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Бенедикт Хеведес, Мурило, Мацей Рыбусь, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Жоау Мариу, Рифат Жемалетдинов.

Матч - "Интерфакс" уже ведет его текстовую трансляцию - пройдет в Леверкузене в среду и стартует с 22:00 мск.

В это же время пройдет другой матч группы D: "Атлетико" (Испания) – "Ювентус" (Италия).

"Локомотив" получил прямую путевку в групповую стадию турнира как серебряный призер чемпионата России-2018/19. Россию на турнире также представляет действующий чемпион страны петербургский "Зенит", накануне сыгравший вничью (1:1) с французским "Лионом".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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