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Глава РУСАДА объяснил массовые иски спортсменов на его имя

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что в его интервью французскому изданию L'Equipe, по мотивам которого ряд спортсменов подал на него в суд, были использованы неточные формулировки.

"Я только вчера ознакомился со статьей. Могу сказать, действительно была определенная неточность. Это вопрос технического перевода терминологии по делу возможных нарушений в Чувашии", - сказал Ганус на пресс-конференции в Москве.

СпортРазбирательства возможного нарушения антидопинга в Чувашии коснулись 68 атлетовЧитать подробнее

"Сегодня мы попросили дать опровержение, направили (в L'Equipe) информационное письмо", - пояснил Ганус.

Глава РУСАДА подчеркнул, что нарушения антидопинговых правил в Чувашии в любом случае зафиксированы, и раскритиковал республиканские власти за создание независимой рабочей группы по расследованию дела.

Ранее в пятницу СМИ сообщали, что девять спортсменов подали иски на Гануса в Савеловский суд Москвы о защите чести и достоинства после интервью гендиректора РУАДА изданию L'Equipe.

Ранее РУСАДА заявило о множественных случаях нарушения антидопинговых правил, выявленных в одном из спортивных училищ Чувашии. Речь шла о 33 инцидентах, из которых 17 - на счету легкоатлетов. В сентябре в республиканском Минспорте сообщили о расследовании в отношении уже 68 атлетов.

Также в ведомстве сообщили, что в июне 2017 года в Чебоксарском училище олимпийского резерва сотрудниками полиции и РУСАДА был зафиксирован факт внутривенного капельного введения лекарственного препарата одному из спортсменов по медицинским показаниям вне соревновательного периода.

Кроме того, сообщалось, что по инициативе властей республики в Чувашии создана независимая группа экспертов во главе со спортивным юристом Артемом Пацевым, которые ведут расследование по фактам возможных нарушений антидопинга.

РУСАДА допинг

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