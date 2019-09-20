Поиск

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлин Холанд признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба турнира.

17 сентября в домашнем матче "Зальцбурга" против бельгийского "Генка" Холанд отметился хет-триком, а его команда одержала крупную победу со счетом 6:2.

Также на звание лауреата игровой недели претендовали вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария и форвард хорватского "Динамо" Мислав Оршич.

Матчи первого тура группового этапа ЛЧ прошли во вторник и среду. Среди них были встречи с участием российских клубов. 17 сентября петербургский "Зенит" во Франции сыграл вничью с "Лионом" (1:1), 18 сентября московский "Локомотив" в Германии взял верх над немецким "Байером" (2:1).

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

Кокорин прошел медосмотр и приступил к тренировкам в "Зените"

ЦСКА пропустил пять голов от "Лудогорца" в Лиге Европы

ЦСКА пропустил пять голов от "Лудогорца" в Лиге Европы

"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн

"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн

"Краснодар" со счетом 0:5 уступил "Базелю" в Лиге Европы

"Краснодар" со счетом 0:5 уступил "Базелю" в Лиге Европы

В "Анжи" опровергли причастность задержанного в Дагестане Идрисова к клубу

Роберт Кубица покинет Williams по окончании сезона "Формулы-1"

Роберт Кубица покинет Williams по окончании сезона "Формулы-1"

France Football учредил награду имени Льва Яшина

Россия поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

Россия поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

Дмитрий Тарасов: отношение к Московскому марафону меняется в России и мире

Дмитрий Тарасов: отношение к Московскому марафону меняется в России и мире

Что случилось этой ночью: четверг, 19 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');