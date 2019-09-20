Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлин Холанд признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба турнира.

17 сентября в домашнем матче "Зальцбурга" против бельгийского "Генка" Холанд отметился хет-триком, а его команда одержала крупную победу со счетом 6:2.

Также на звание лауреата игровой недели претендовали вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария и форвард хорватского "Динамо" Мислав Оршич.

Матчи первого тура группового этапа ЛЧ прошли во вторник и среду. Среди них были встречи с участием российских клубов. 17 сентября петербургский "Зенит" во Франции сыграл вничью с "Лионом" (1:1), 18 сентября московский "Локомотив" в Германии взял верх над немецким "Байером" (2:1).