Регбист сборной России Морозов оценил ее шансы на успех во втором туре Кубка мира

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сборная Самоа располагает индивидуально сильными регбистами, однако, у них есть проблема с сыгранностью, чем может воспользоваться сборная России во втором матче Кубка мира, заявил игрок национальной российской команды Валерий Морозов "Интерфаксу".

"Пока мы не изучали сборную Самоа, так как были сконцентрированы на матче с Японией. Думаю, что в игре против них будет такая же тактика, как и против японцев. У Самоа единственная сборная, игроки которой все играют за рубежом, за клубы из Европы. Не думаю, что они достаточно сыграны между собой, но, тем не менее, это регбисты очень высокого уровня. Это большие ребята, играют на высоком уровне, тем не менее, это вторая команда в нашем пуле, с которой мы можем побороться и даже выиграть. Шансы есть", - сказал Морозов.

"Мы погуляли по Японии, эта страна удивила уважением друг к другу, чистотой на улицах, сюда стоит съездить и убедиться в этом самим. Ребятам из команды тоже очень понравилась страна", - добавил он.

Морозов – игрок сборной России, также он выступает за английский клуб "Сейл Шаркс".

В пятницу сборная России уступила Японии в матче открытия Кубка мира в Токио – 10:30. В первом периоде единственную попытку россиян реализовал Кирилл Голосницкий.

Кроме Японии, которая занимает 10-е место мирового рейтинга, соперниками россиян по группе A будут команды Самоа (16-е место), лидер рейтинга сборная Ирландии, а также Шотландия (7-е место). Сборная России в мировом рейтинге располагается на 20-й строчке.

За трофей борются 20 лучших команд мира, победитель станет известен 2 ноября, когда состоится финал турнира. Действующим обладателем Кубок Уэбба Эллиса и является команда Новой Зеландии.