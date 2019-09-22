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"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью в десятом туре премьер-лиги

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" сыграл вничью с футбольным клубом "Урал" (Екатеринбург) в матче 10-го тура Российской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Туле, - 1:1.

На 25-й минуте защитник хозяев Роберт Бауэр открыл счет в матче. Уральцы сравняли счет на 48-й минуте встречи после удара Рафала Аугустыняка.

По итогам встречи "Урал" поднялся на шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своем активе 14 очков. Туляки, также набрав 14 баллов, занимают седьмую строчку в РПЛ.

футбол РПЛ Арсенал Урал

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