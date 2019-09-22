Россия за выход в полуфинал чемпиона Европы по волейболу сыграет со Словенией

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России в матче 1/4 финала чемпионата Европы встретятся с национальной командой Словении.

Накануне россияне в 1/8 финала в Любляне одолели греков со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16). В свою очередь, словенцы обыграли болгар - 3:1 (25:27, 25:17, 25:16, 25:17).

Матч Россия-Словения состоится 23 сентября в 21:30 мск в Любляне. Победитель встретится с либо с поляками, либо с немцами.

На ЧЕ-2019 сборная России пока ни разу не проиграла, одержав шесть побед подряд.

ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября сразу в нескольких странах - во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.