Глава ОКР допустил отстранение россиян от ОИ-2020

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг возможного отстранения россиян от участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио серьезная, заявляет глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Судя по тому, что на основании доклада Комиссии по соответствию Исполком WADA уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная. За короткий срок в 3 недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории", - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

"В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году", - отметил глава ОКР.

"Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам - право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем", - сказал Поздняков.

Президент ОКР выразил надежду, что уполномоченные заниматься данной проблемой "оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны ВАДА вопросы", "и дадут убедительные ответы".

Ранее сообщалось, что WADA дала России три недели на предоставление ответов по поводу выявленных несоответствий в базе данных московской лаборатории. Как сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев, такой ответ будет предоставлен.

Он назвал преждевременными рассуждения и прогнозы относительно перспектив участия российской сборной в Олимпиаде 2020 года на фоне очередного допингового скандала. "Будем говорить по факту", - сказал Ивлев.