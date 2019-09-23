Песков заявил, что рано говорить о риске отстранения России от Олимпиады-2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о рисках неучастия РФ в Олимпиаде 2020 года в связи с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу якобы имеющих место изменений в базе данных московской лаборатории.

Журналисты поинтересовались, слышали ли в Кремле о новых обвинениях WADA в адрес РФ и рисках для России не попасть на Олимпиаду 2020 года в Токио. На вопрос, считают ли в Кремле это проблемой, Песков сказал: "Мы знаем, что у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопроса. В течение этих трех недель просто нужно подождать".

Пресс-секретарь подчеркнул, что урегулированием этого вопроса занимаются спортивные власти страны, Кремль не имеет к этому отношения.

"WADA не является визави Кремля, поэтому, естественно, Кремль не связывается с WADA. Это вопрос, который касается наших спортивных властей, и именно там и будет готовиться ответ", - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее СМИ сообщали, что российских спортсменов могут исключить из числа участников Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с подозрениями на манипуляции базами данных московской антидопинговой лаборатории, переданных в WADA в начале этого года.

Данные об этом, пишет Daily Telegraph, ссылаясь на источники, планируется огласить в понедельник на заседании исполкома WADA в Токио.

Издание отмечает, что "в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств нарушений".

"Если будет подтверждено, что представленные данные стали результатом манипуляций это может привести к исключению российских спортсменов из состава участников Олимпийских игр 2020 года", - цитирует газета заявления своих источников.

Daily Telegraph считает, что "указанные манипуляции, возможно, осуществлялись не с одобрения государства, однако имеются свидетельства того, что они широко распространены и продолжаются".