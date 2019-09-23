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Месси стал футболистом года по версии ФИФА

Месси стал футболистом года по версии ФИФА
Президент ФИФА Джанни Инфантино вручает футболисту «Барселоны» Лионелю Месси награду «Игрок года ФИФА»
Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем титула лучшего игрока года по версии ФИФА.

Церемония награждения прошла в Милане.

В прошедшем сезоне нападающий стал победителем чемпионата Испании в составе "Барселоны".

Кроме аргентинца на награду были номинированы Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус")

Награду вручают с 2016 года, в прошлом году ее обладателем стал Лука Модрич, до этого два года подряд приз получал Криштиану Роналду.

футбол Лионель Месси

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