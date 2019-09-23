Месси стал футболистом года по версии ФИФА
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем титула лучшего игрока года по версии ФИФА.
Церемония награждения прошла в Милане.
В прошедшем сезоне нападающий стал победителем чемпионата Испании в составе "Барселоны".
Congratulations, #LeoMessi— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) 23 сентября 2019 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/MKh2wV5T1M
Кроме аргентинца на награду были номинированы Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус")
Награду вручают с 2016 года, в прошлом году ее обладателем стал Лука Модрич, до этого два года подряд приз получал Криштиану Роналду.