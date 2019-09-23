Россия проиграла Словении в четвертьфинале мужского ЧЕ по волейболу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Словении в матче 1/4 финала чемпионата Европы среди мужчин.

Встреча, прошедшая в словенской Любляне, завершилась со счетом 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21) в пользу Словении.

Таким образом, действующий чемпион Европы сборная России выбывает из борьбы за медали ЧЕ-2019. Поражение от Словении оказалось единственным для россиян на турнире: отечественная команда выиграла все пять матчей группового этапа, а затем матч 1/8 финала.