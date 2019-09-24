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Теннисист Медведев стал послом бренда Тинькофф

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка России и четвертая ракетка мира Даниил Медведев подписал спонсорский контракт с финансовой онлайн-экосистемой Тинькофф, сообщила пресс-служба группы компаний. Спортсмен стал послом бренда Тинькофф, а банковская группа стала первой российской компанией, с которой он начал сотрудничать.

Медведев будет участвовать в рекламных и маркетинговых кампаниях бренда и будет продвигать услуги и продукты экосистемы.

В пресс-службе компании напомнили, что спортсмен - единственный теннисист из России, который за последние 14 лет смог выйти в финал турнира Большого Шлема. Медведев в ответ похвалил инновационность и открытость банка.

Тинькофф с 2012 по 2016 год была спонсором профессиональной велокоманды и в рекламе компании снимался гонщик Петер Саган, трехкратный чемпион мира и семикратный обладатель зеленой майки лучшего спринтера "Тур де Франс".

В рекламе Тинькофф сейчас снимаются в том числе телеведущие Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев, Максим Брызгалин, Петр Рыков.

Даниил Медведев Тинькофф

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