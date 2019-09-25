ЦСКА выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА обыграл финский "Йокерит" в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счётом 5:1.

В составе "армейцев" голами отметились Кирилл Капризов на 2-й минуте матча, Константин Окулов на 14-й минуте, Алексей Марченко на 34-й, Павел Карнаухов на 41-й и Линден Вей на 45-й. "Йокерит" ответил голом Стива Мозеса на 21-й минуте.

ЦСКА продлил свою победную серию, одержав пятую победу подряд.

Следующий матч ЦСКА проведет с "Торпедо" в Нижнем Новгороде, "Йокерит" - с "Автомобилистом" в Хельсинки.