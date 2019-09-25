Поиск

ЦСКА выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА обыграл финский "Йокерит" в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счётом 5:1.

В составе "армейцев" голами отметились Кирилл Капризов на 2-й минуте матча, Константин Окулов на 14-й минуте, Алексей Марченко на 34-й, Павел Карнаухов на 41-й и Линден Вей на 45-й. "Йокерит" ответил голом Стива Мозеса на 21-й минуте.

ЦСКА продлил свою победную серию, одержав пятую победу подряд.

Следующий матч ЦСКА проведет с "Торпедо" в Нижнем Новгороде, "Йокерит" - с "Автомобилистом" в Хельсинки.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

"Нижний Новгород" выбил "Краснодар" из Кубка России по футболу

"Зенит" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге
Допинг в российском спорте

Колосков назвал неимоверной глупостью слухи об угрозах недопуска сборной РФ к ЧМ-2022

Уволен главный тренер ХК "Локомотив" Мактавиш

Теннисист Медведев стал послом бренда Тинькофф

Россия проиграла Словении в четвертьфинале мужского ЧЕ по волейболу

Месси стал футболистом года по версии ФИФА

Месси стал футболистом года по версии ФИФА

ЦСКА выиграл у СКА в матче КХЛ

Допинг в российском спорте

ИААФ продлила отстранение ВФЛА

ИААФ продлила отстранение ВФЛА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');