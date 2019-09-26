"Авангард" подписал контракт с экс-хоккеистом ЦСКА и СКА Макаровым

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Омский, но базирующийся в Балашихе, хоккейный клуб "Авангард" заключил соглашение с нападающим Игорем Макаровым.

Как сообщает пресс-служба "Авангарда", контракт рассчитан до конца сезона.

"Нас устроило отношение игрока к делу, работа на тренировках и самоотдача в матчах. Макаров привнес необходимую энергию, идет в борьбу, создает моменты. Тренерскому штабу понравилась игра Игоря. Рассчитываем, что он будет прогрессировать в нашей команде", - сказал президент "Авангарда" Максим Сушинский.

За плечами 32-летнего форварда 507 матчей в КХЛ за СКА, московское "Динамо", "Нефтехимик", ЦСКА, "Салават Юлаев" и "Авангард", в которых он набрал 160 (74+86 по системе "гол+пас") очков, 510 минут штрафа, показатель полезности "+18".

Омский клуб вынужден проводить домашние матчи вдали от места постоянной дислокации. "Арена-Омск" начала разрушаться летом 2018 года. "Авангард" потерял домашнюю площадку и временно перебрался в Балашиху. Чтобы команда могла вернуться в Омск, вместо прежней "Арены-Омск" необходимо построить новый ледовый комплекс.