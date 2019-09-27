"Спартак" стал хозяином поля в кубковом матче с "Ростовом"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Матч 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Ростовом" пройдет в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В Москве прошла жеребьевка, которая определяла хозяев пар на данной стадии турнира. Жеребьевка актуальна для тех пар, оба участника в составе каждой из которых в 1/16 финала играли либо дома, либо в гостях.

По итогам жеребьевки, пары теперь выглядят так (хозяева указаны первыми): "Торпедо" (Москва) - "Балтика" (Калининград), "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Шинник" (Ярославль), "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула), ЦСКА (Москва) - "Уфа" (Уфа), "Спартак" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск), "Ахмат" (Грозный) - "Луч" (Владивосток), "Оренбург" (Оренбург) - "Химки" (Химки).

Отмечается, что "точная дата и время проведения встреч будет определена позднее".

В четвертьфиналах и полуфиналах команды будут проводить по две встречи – домашнюю и гостевую.