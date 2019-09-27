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Российские штангисты завоевали одну медаль на ЧМ в Таиланде

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По итогам завершившегося в Паттайе (Таиланд) чемпионата мира по тяжелой атлетике на счету сборной России оказалась одна медаль.

Ее обладательницей стала Татьяна Каширина, завоевавшая серебро в весовой категории свыше 87 кг. В сумме двоеборья (рывок + толчок) ее результат составил 318 (140 + 178) кг. Комплект наград в этой дисциплине был разыгран в пятницу, в заключительный день соревнований.

Таким образом, в медальном зачете сборная России вошла в список команд, с идентичными показателями занявших места с 12-го по 17-е.

Выиграла зачет сборная Китая, на счету которой 10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На втором месте расположилась команда КНДР (2, 4, 3), на третьем – сборная Армении (2, 1, 1).

Чемпионат проходил с 18 сентября.

тяжелая атлетика

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