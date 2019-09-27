Суд оштрафовал Малосолова, назвавшего футболиста "Спартака" обезьяной

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы назначил административный штраф в 20 тыс. рублей спортивному журналисту, бывшему руководителю пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) Александру Малосолову за оскорбительный твит в адрес (теперь уже бывшего) игрока московского ФК "Спартак" Луиса Адриано.

"Постановлением суда Малосолов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Поводом для административного дела стала запись Малосолова в твиттере после товарищеского матча между "Спартаком" и ЦСКА в июле 2019 года, в которой он назвал Адриано обезьяной. Реакция Малосолова последовала в результате стычки Адриано с футболистом ЦСКА (за эту команду болеет Малосолов) Кириллом Набабкиным.

Позднее журналист удалил твит.

Малосолов вину не признал, назвав свои действия эмоциональной реакцией болельщика. Он заявил, что будет добиваться отмены наказания.