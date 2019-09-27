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Суд оштрафовал Малосолова, назвавшего футболиста "Спартака" обезьяной

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы назначил административный штраф в 20 тыс. рублей спортивному журналисту, бывшему руководителю пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) Александру Малосолову за оскорбительный твит в адрес (теперь уже бывшего) игрока московского ФК "Спартак" Луиса Адриано.

"Постановлением суда Малосолов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Поводом для административного дела стала запись Малосолова в твиттере после товарищеского матча между "Спартаком" и ЦСКА в июле 2019 года, в которой он назвал Адриано обезьяной. Реакция Малосолова последовала в результате стычки Адриано с футболистом ЦСКА (за эту команду болеет Малосолов) Кириллом Набабкиным.

Позднее журналист удалил твит.

Малосолов вину не признал, назвав свои действия эмоциональной реакцией болельщика. Он заявил, что будет добиваться отмены наказания.

футбол

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