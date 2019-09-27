Первый тренер Квята оценил его шансы выиграть Гран-при России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Гонщик Toro Rosso Даниил Квят способен добиться победы на предстоящем в Сочи Гран-при России "Формулы-1", считает первый тренер спортсмена Павел Гуськов.

"Надеемся, что получится выиграть. Хотя, конечно, это будет сложно сделать в данных условиях", - сказал Гуськов журналистам.

Тренер "достаточно положительно" оценивает выступление Квята в нынешнем сезоне. "Он проводит хорошую работу на трассе и помогает улучшать автомобиль в команде Toro Rosso. Я доволен", - заявил Гуськов.

В настоящее время Квят занимает десятое место в личном зачете чемпионата, набрав 33 очка. Наивысшего достижения в текущем сезоне он достиг на Гран-при Германии, финишировав третьим.

Гран-при России в Сочи стартовал пятничными свободными заездами. В субботу здесь пройдет квалификация, а в воскресенье - основная гонка.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.